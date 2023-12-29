Латухина (Евграфова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латухина (Евграфова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1896

Дата смерти

28.05.1955

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

1916 г.р.
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1931 г.р.
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Добавил:

МБ
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Место
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Рождение
18.02.1896

Отец: Евграфов Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латухин Пётр Филлимонович

Рождение ребёнка
27.11.1916

Сын: Латухин Николай Петрович

Отец ребёнка: Латухин Пётр Филлимонович

Рождение ребёнка
08.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Латухин Пётр Филлимонович

Рождение ребёнка
19.10.1931

Сын: Латухин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Латухин Пётр Филлимонович

Рождение ребёнка
15.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Латухин Пётр Филлимонович

Смерть
28.05.1955

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