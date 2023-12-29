Латухина (Евграфова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1896
Дата смерти28.05.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1896
Отец: Евграфов Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1916
Отец ребёнка: Латухин Пётр Филлимонович
Рождение ребёнка
08.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Латухин Пётр Филлимонович
Рождение ребёнка
19.10.1931
Отец ребёнка: Латухин Пётр Филлимонович
Рождение ребёнка
15.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Латухин Пётр Филлимонович
Смерть
28.05.1955