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Бобылев Алексей Никитин

Место рождения

д. Долгий Наволок, Лижемская волость, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Никита Евдокимов

Мать: Дарья

д. Долгий Наволок, Лижемская волость, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бобылев Аким Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Евдокимова

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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