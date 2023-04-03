Бобылев Алексей Никитин
Место рожденияд. Долгий Наволок, Лижемская волость, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Никита Евдокимов
Мать: Дарья
д. Долгий Наволок, Лижемская волость, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Ирина Евдокимова
Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно