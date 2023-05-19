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Суслина (Крайникова) Ольга Владимировна
Суслина (Крайникова) Ольга Владимировна
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Место рождения
Урюпинск
, город Урюпинск, Волгоградская область
Дата рождения
10.12.1958
Пол
Женский
Отец
Крайников Владимир Иванович
1930 г.р.
Мать
Крайникова (Шаповалова) Нина Егоровна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1958
Отец:
Крайников Владимир Иванович
Мать:
Крайникова Нина Егоровна
Урюпинск
, город Урюпинск, Волгоградская область
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