Суслина (Крайникова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслина (Крайникова) Ольга Владимировна

Место рождения

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

Дата рождения

10.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1958

Отец: Крайников Владимир Иванович

Мать: Крайникова Нина Егоровна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
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