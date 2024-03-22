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Луценко Иван Гаврилов

Место рождения

Новый Мерчик, Харківська область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Луценко Гавриил

Мать: не указана

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Луценко Павел Иванов

Мать ребёнка: Луценко Парасковья Никитина

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Луценко Парасковья Никитина

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Луценко Парасковья Никитина

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Луценко Парасковья Никитина

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Луценко Парасковья Никитина

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Луценко Осип Иванов

Мать ребёнка: Луценко Парасковья Никитина

Новый Мерчик, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Парасковья Никитина

Смерть
Неизвестно
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