Луценко Иван Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Луценко Гавриил
Рождение ребёнка
1770
Сын: Луценко Павел Иванов
Мать ребёнка: Луценко Парасковья Никитина
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Луценко Парасковья Никитина
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Луценко Парасковья Никитина
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Луценко Парасковья Никитина
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Луценко Парасковья Никитина
Рождение ребёнка
1782
Сын: Луценко Осип Иванов
Мать ребёнка: Луценко Парасковья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно