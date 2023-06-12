Рыжкова Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.2000

Сын: Рыжков Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Рыжков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжков Алексей