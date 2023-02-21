Колпакова Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти20.01.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
20.01.1884
Рождение ребёнка
06.10.1895
Сын: Колпаков Иван Александрович
Отец ребёнка: Колпаков Александр Герасимович
Тенихино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область