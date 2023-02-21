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Колпакова Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

20.01.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
20.01.1884
Рождение ребёнка
06.10.1895

Сын: Колпаков Иван Александрович

Отец ребёнка: Колпаков Александр Герасимович

Тенихино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
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