Кустарева (Золотова) Раиса (Ираида) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустарева (Золотова) Раиса (Ираида) Семеновна

Место рождения

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

18.04.1928

Дата смерти

18.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1928

Отец: Золотов Семен Алексеевич

Мать: Золотова Евдокия Ивановна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Кустарева Наталья

Отец ребёнка: Кустарев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Кустарева Галина

Отец ребёнка: Кустарев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кустарев Александр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Бочевино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
18.01.1972
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище села
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