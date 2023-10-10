Кустарева (Золотова) Раиса (Ираида) Семеновна
Место рождения
Дата рождения18.04.1928
Дата смерти18.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1928
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Кустарева Наталья
Отец ребёнка: Кустарев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Кустарева Галина
Отец ребёнка: Кустарев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бочевино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
18.01.1972
Похороны
Неизвестно
Кладбище села