Андриянова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриянова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андриянова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Андриянов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Андриянов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Андриянов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Николай Павлович

Отец ребёнка: Андриянов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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