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Хрущ Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1956

Дата смерти

22.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1956

Отец: Хрущ Николай

Мать: Хрущ Сара

Смерть
22.12.2018