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Хрущ Александр
Хрущ Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.1956
Дата смерти
22.12.2018
Пол
Мужской
Отец
Хрущ Николай
1928 г.р.
Мать
Хрущ (Мамай) Сара
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1956
Отец:
Хрущ Николай
Мать:
Хрущ Сара
Смерть
22.12.2018
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