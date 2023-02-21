Юткина Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юткина Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 или 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1888

Сын: Юткин Пётр Епифанович

Отец ребёнка: Юткин Епифан Николаевич

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Юткин Иван Епифанович

Отец ребёнка: Юткин Епифан Николаевич

Рождение ребёнка
До 1891

Сын: Юткин Фёдор Епифанович

Отец ребёнка: Юткин Епифан Николаевич

Рождение ребёнка
?.09.1894 или 1893

Сын: Юткин Александр Епифанович

Отец ребёнка: Юткин Епифан Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юткин Епифан Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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