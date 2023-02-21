Юткина Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1888
Отец ребёнка: Юткин Епифан Николаевич
Рождение ребёнка
До 1889
Отец ребёнка: Юткин Епифан Николаевич
Рождение ребёнка
До 1891
Отец ребёнка: Юткин Епифан Николаевич
Рождение ребёнка
?.09.1894 или 1893
Сын: Юткин Александр Епифанович
Отец ребёнка: Юткин Епифан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно