Усов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Владимир

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Место рождения

СССР

Дата рождения

10.02.1929

Дата смерти

06.05.1995

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929

Отец: Иван Усов

Мать: Усова Дора

СССР
Рождение ребёнка
20.10.1955

Сын: Усов Анатолии

Мать ребёнка: Усова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Валентина

Смерть
06.05.1995
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