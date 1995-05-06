Усов Владимир
Место рожденияСССР
Дата рождения10.02.1929
Дата смерти06.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929
Отец: Иван Усов
Мать: Усова Дора
СССР
Рождение ребёнка
20.10.1955
Сын: Усов Анатолии
Мать ребёнка: Усова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Валентина
Смерть
06.05.1995