Никитушкин Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1924
Дата смерти14.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1924
Бракосочетание
27.06.1955
Бракосочетание
27.06.1955
Тыргетуй, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитушкина (Рангина) Валетина Васильевна
Апхульта, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
14.03.2010
Чернаково, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область