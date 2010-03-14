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Никитушкин Пётр Васильевич

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Место рождения

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

16.04.1924

Дата смерти

14.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1924

Отец: Никитушкин Василий Тимофеевич

Мать: Никитушкина (Григорьева) Наталья Ильинична

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
27.06.1955

Жена: Никитушкина (Рангина) Валетина Васильевна

Бракосочетание
27.06.1955

Жена: Никитушкина (Рангина) Валетина Васильевна

Тыргетуй, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитушкина (Рангина) Валетина Васильевна

Апхульта, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
14.03.2010
Чернаково, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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