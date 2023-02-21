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Живодеров Егор Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Живодеров Федот Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Солдатова Домна Егорова

Мать ребёнка: Живодерова Пелагея Назарова

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия (Авдотья) Назарова

Мать ребёнка: Живодерова Пелагея Назарова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Живодеров Дементий Егоров

Мать ребёнка: Живодерова Пелагея Назарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Живодеров Егор Егоров

Мать ребёнка: Живодерова Пелагея Назарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Ульяна Егорова

Мать ребёнка: Живодерова Пелагея Назарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Живодеров Василий Егоров

Мать ребёнка: Живодерова Пелагея Назарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живодерова Пелагея Назарова

Смерть
Неизвестно
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