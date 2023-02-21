Живодеров Егор Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: Живодеров Федот Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Солдатова Домна Егорова
Мать ребёнка: Живодерова Пелагея Назарова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдокия (Авдотья) Назарова
Мать ребёнка: Живодерова Пелагея Назарова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Живодеров Дементий Егоров
Мать ребёнка: Живодерова Пелагея Назарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Мать ребёнка: Живодерова Пелагея Назарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Ульяна Егорова
Мать ребёнка: Живодерова Пелагея Назарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Мать ребёнка: Живодерова Пелагея Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно