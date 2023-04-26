Шультимов Виктор
Место рожденияКуйбышев
Дата рождения1941
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Куйбышев
Рождение ребёнка
04.07.1969
Сын: Шультимов Василий
Мать ребёнка: не указана
Г. Куйбышев
Рождение ребёнка
05.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
г. Куйбышев
Смерть
1986