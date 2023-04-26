Шультимов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШультимов Виктор

Шультимов Виктор

Место рождения

Куйбышев

Дата рождения

1941

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйбышев
Рождение ребёнка
04.07.1969

Сын: Шультимов Василий

Мать ребёнка: не указана

Г. Куйбышев
Рождение ребёнка
05.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

г. Куйбышев
Смерть
1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close