Гончаров Агафия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти28.11.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1900
Дочь: Попова Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Гончаров Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
22.06.1901
Сын: Гончаров Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Гончаров Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
04.07.1903
Сын: Гончаров Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Гончаров Георгий Георгиевич
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.04.1911
Отец ребёнка: Гончаров Георгий Георгиевич
Смерть
28.11.1965