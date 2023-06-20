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Гончаров Агафия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

28.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: Попова Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Гончаров Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
22.06.1901

Сын: Гончаров Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Гончаров Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
04.07.1903

Сын: Гончаров Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Гончаров Георгий Георгиевич

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.04.1911

Сын: Гончаров Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Гончаров Георгий Георгиевич

Смерть
28.11.1965