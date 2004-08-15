Коцуренко Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцуренко Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2004

Отец: Коцуренко Владимир Сергеевич

Мать: Власова Наталья Николаевна

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