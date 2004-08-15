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Коцуренко Андрей Владимирович
Коцуренко Андрей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.2004
Пол
Мужской
Отец
Коцуренко Владимир Сергеевич
Мать
Власова Наталья Николаевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2004
Отец:
Коцуренко Владимир Сергеевич
Мать:
Власова Наталья Николаевна
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