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Щетинин Григорий Платонович

Место рождения

Кривка, Усманский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1766 ст.

Дата смерти

Около 1805 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.

Отец: Щетинин Платон

Мать: не указана

Кривка, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Щетинин Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Щетинин Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1805 ст.
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