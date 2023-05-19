Щетинин Григорий Платонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766 ст.
Дата смертиОколо 1805 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.
Отец: Щетинин Платон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Щетинин Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Щетинин Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1805 ст.