Штаадзе Арсен Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штаадзе Арсен Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штаадзе Лиана Арсеновна

Мать ребёнка: Штаадзе Лола Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штаадзе Тамара Арсеновна

Мать ребёнка: Штаадзе Лола Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штаадзе Лали Арсеновна

Мать ребёнка: Штаадзе Лола Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штаадзе Лола Александровна

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