Штаадзе Арсен Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штаадзе Лиана Арсеновна
Мать ребёнка: Штаадзе Лола Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штаадзе Тамара Арсеновна
Мать ребёнка: Штаадзе Лола Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штаадзе Лали Арсеновна
Мать ребёнка: Штаадзе Лола Александровна
Бракосочетание
Неизвестно