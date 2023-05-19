Некрасова (-) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти11.12.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1798
Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1804
Сын: Некрасов Иван Павлов
Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1806
Дочь: Надежда Павловна
Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
31.08.1806
Дочь: Некрасова Надежда Павлова
Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Некрасова Агрипена Павловна
Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1815
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1818
Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1821
Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.12.1858
Причина смерти: старость