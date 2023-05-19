Некрасова (-) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Анна Иванова

Некрасова (-) Анна Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

11.12.1858

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1798

Сын: Некрасов Семен Павлов

Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1804

Сын: Некрасов Иван Павлов

Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.08.1806

Дочь: Надежда Павловна

Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
31.08.1806

Дочь: Некрасова Надежда Павлова

Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Некрасова Агрипена Павловна

Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Некрасов Алексей Павлов

Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.01.1815

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1818

Сын: Некрасов Василий Павлов

Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.02.1821

Сын: Некрасов Федор Павлов

Отец ребёнка: Некрасов Павел Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Павел Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.12.1858
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close