Иванова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Pjotr Leonti poeg

Мать: Pelageja Grigori tütar

Рождение ребёнка
1867

Сын: Никитин Василий Никитич

Отец ребёнка: Иванов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Никитин Алексей Никитич

Отец ребёнка: Иванов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Никитин Ефим Никитич

Отец ребёнка: Иванов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Никитин Илья Никитич

Отец ребёнка: Иванов Никита Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1883

Сын: Никитин Степан Никитич

Отец ребёнка: Иванов Никита Иванович

деревня Займище, Печерская волость (в наст. время Эстония)
Рождение ребёнка
18.10.1890

Сын: Никитин Яков Никитич

Отец ребёнка: Иванов Никита Иванович

деревня Займище, Печерская волость (в наст. время Эстония)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Никита Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка | В анкете Я.Н.Никитина написано, что родители при жизни занимались хлебопашеством
Смерть
1921
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