Иванова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Pjotr Leonti poeg
Мать: Pelageja Grigori tütar
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Иванов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Иванов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Никитин Ефим Никитич
Отец ребёнка: Иванов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Никитин Илья Никитич
Отец ребёнка: Иванов Никита Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1883
Отец ребёнка: Иванов Никита Иванович
деревня Займище, Печерская волость (в наст. время Эстония)
Рождение ребёнка
18.10.1890
Сын: Никитин Яков Никитич
Отец ребёнка: Иванов Никита Иванович
деревня Займище, Печерская волость (в наст. время Эстония)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка | В анкете Я.Н.Никитина написано, что родители при жизни занимались хлебопашеством
Смерть
1921