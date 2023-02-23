Колмогорцев Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмогорцев Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1905 и 1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колмогорцева Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колмогорцева Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колмогорцева Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колмогорцева Евдокия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колмогорцева Евдокия Александровна

Смерть
1971
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