Пасынкова Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1984
Сын: Красавин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Красавин Александр Васильевич
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красавина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Красавин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно