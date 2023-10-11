Пасынкова Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынкова Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1984

Сын: Красавин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Красавин Александр Васильевич

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красавина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Красавин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красавин Александр Васильевич

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