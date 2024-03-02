Андрей Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Призыв на военную службу
1805 ст.
Впервые в Тогустемире фиксируется в 1811 году в РС 6 как дворовый человек статского советника Михаила Афонасьевича Никифорова. откуда родом, неведомо. В 1805 по той же РС отдан в рекруты.
Смерть
Неизвестно
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