Воробьев Федот Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Федот Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1919

Сын: Воробьев Алексей Федотович

Мать ребёнка: Воробьева Пелагея Федоровна

Место жительства
1919
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Пелагея Федоровна

Смерть
Неизвестно
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