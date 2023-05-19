Вилявина Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилявина Вера Федоровна

Вилявина Вера Федоровна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

15.09.1900 ст.

Дата смерти

23.06.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1900 ст.

Отец: Вилявин Федор Павлович

Мать: Вилявина Александра Аристарховна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
близнецы Виктор и Вера Восприемники: Красноярские мещане Михаил Николаевич Тутаринов, Павла Павловна Вилявина, Агрипина Калистратовна Федорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32... Показать все
Смерть
23.06.1901 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 9 месяцев от болезни пищеварительных органов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-35 файл 7 номер 9
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close