Вилявина Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения15.09.1900 ст.
Дата смерти23.06.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1900 ст.
близнецы Виктор и Вера Восприемники: Красноярские мещане Михаил Николаевич Тутаринов, Павла Павловна Вилявина, Агрипина Калистратовна Федорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32... Показать все
Смерть
23.06.1901 ст.
умерла в возрасте 9 месяцев от болезни пищеварительных органов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-35 файл 7 номер 9