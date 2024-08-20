Торгашева (Демиденко) Екатерина Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торгашева (Демиденко) Екатерина Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1942

Отец: Демиденко Даниил Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торгашев Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
28.01.1964

Сын: Торгашёв Игорь Викторович

Отец ребёнка: Торгашев Виктор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Николаевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

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