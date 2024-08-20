Торгашева (Демиденко) Екатерина Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1942
Отец: Демиденко Даниил Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1964
Сын: Торгашёв Игорь Викторович
Отец ребёнка: Торгашев Виктор Васильевич
Смерть
Неизвестно
Николаевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край