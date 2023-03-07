Воробьева (Шибановых) Агрипина Маркова
Место рождениядер. Гостеевская, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Гостеевская, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Воробьев Емельян Филиппов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Воробьев Данило Емельянов
Отец ребёнка: Воробьев Емельян Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762