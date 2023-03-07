Воробьева (Шибановых) Агрипина Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Шибановых) Агрипина Маркова

Место рождения

дер. Гостеевская, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Гостеевская, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Воробьев Наум Емельянов

Отец ребёнка: Воробьев Емельян Филиппов

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Воробьев Данило Емельянов

Отец ребёнка: Воробьев Емельян Филиппов

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Емельян Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
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