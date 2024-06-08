Иванова Лучия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.2009
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович