Иванова Лучия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Лучия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.08.2009

Сын: Иванов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

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