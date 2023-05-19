Лукин Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Лукин Василий
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Лукина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Аграфена Филипповна
Мать ребёнка: Лукина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Агафия Филипповна
Мать ребёнка: Лукина Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Татьяна Петровна
Смерть
Неизвестно