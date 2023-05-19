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Лукин Филипп Васильевич

Место рождения

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Лукин Василий

Мать: Лукина Ефросинья Ивановна

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукин Николай Филиппович

Мать ребёнка: Лукина Татьяна Петровна

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Аграфена Филипповна

Мать ребёнка: Лукина Татьяна Петровна

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Агафия Филипповна

Мать ребёнка: Лукина Татьяна Петровна

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно
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