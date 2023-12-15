Rybczyński Franz Franciszek
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1905
Дата смерти30.05.1977
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1905
Отец: Rybczynski Wincent
Мать: Rybczyńska Franciszka
Рождение ребёнка
26.08.1931
Дочь: Иваневич Iwaniewicz Станислава Stanisława
Мать ребёнка: Rybczyńska Aniela
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Rybczyńska Aniela
Бракосочетание
24.07.1967
Жена: Катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Rybczyńska Aniela
Смерть
30.05.1977
Похороны
Неизвестно