Rybczyński Franz Franciszek — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rybczyński Franz Franciszek

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1905

Дата смерти

30.05.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

1882 г.р.

Жена

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1905

Отец: Rybczynski Wincent

Мать: Rybczyńska Franciszka

Рождение ребёнка
26.08.1931

Дочь: Иваневич Iwaniewicz Станислава Stanisława

Мать ребёнка: Rybczyńska Aniela

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rybczyńska Aniela

Бракосочетание
24.07.1967

Жена: Катерина

Великие Мосты, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rybczyńska Aniela

Смерть
30.05.1977
Великие Мосты, Львівська область
Похороны
Неизвестно
Великие Мосты, Львівська область
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