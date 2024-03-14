Борисовский Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисовский Николай Александрович

Борисовский Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.2015

Сын: Борисовский Артём Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.2018

Дочь: Борисовская Алиса Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.02.2020

Сын: Борисовский Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.2022

Дочь: Борисовская Валерия Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close