Борисовский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.2015
Сын: Борисовский Артём Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.2018
Дочь: Борисовская Алиса Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.2020
Сын: Борисовский Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.2022
Дочь: Борисовская Валерия Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности