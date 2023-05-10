Альберт Ильфирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альберт Ильфирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2019

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2019

Отец: Ильфир

Мать: Шайбакова Ирина Рафатовна

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