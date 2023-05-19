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Данилова Софья Георгиевна

Место рождения

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

04.09.1925

Дата смерти

25.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1925

Отец: Тихонов Георгий Федорович

Мать: Тихонова Прасковья Ивановна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.08.1947

Сын: Данилов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.08.1958

Сын: Данилов Николай Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
25.01.1976
Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
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