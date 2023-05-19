Данилова Софья Георгиевна
Место рождения
Дата рождения04.09.1925
Дата смерти25.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1925
Рождение ребёнка
27.08.1947
Сын: Данилов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.08.1958
Сын: Данилов Николай Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
25.01.1976