Единчук Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Единчук Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Единчук Владимир Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Единчук Семен Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Единчук Антон Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно