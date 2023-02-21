Соловьев Дмитрий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1969
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.2006
Дочь: Соловьева Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: Герн Елена Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герн Елена Викторовна