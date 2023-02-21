Соловьев Дмитрий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Дмитрий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1969

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1947 г.р.

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Куриленко Ираида Алексадровна

Рождение ребёнка
17.12.2006

Дочь: Соловьева Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: Герн Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герн Елена Викторовна

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