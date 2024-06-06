Южанинова Матрона Симеоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Южанинова Матрона Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южанинов Феодот Степанович

Рождение ребёнка
14.03.1888

Сын: Южанинов Никифор Феодотович

Отец ребёнка: Южанинов Феодот Степанович

Рождение ребёнка
06.12.1901

Дочь: Южанинова Иулиания Феодотовна

Отец ребёнка: Южанинов Феодот Степанович

Смерть
Неизвестно

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