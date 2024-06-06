Южанинова Матрона Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1888
Сын: Южанинов Никифор Феодотович
Отец ребёнка: Южанинов Феодот Степанович
Рождение ребёнка
06.12.1901
Дочь: Южанинова Иулиания Феодотовна
Отец ребёнка: Южанинов Феодот Степанович
Смерть
Неизвестно