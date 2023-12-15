Кузнецова Парасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Парасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Егорович

Рождение ребёнка
04.07.1892

Дочь: Кузнецова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Егорович

Рождение ребёнка
08.02.1895

Сын: Кузнецов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Егорович

Смерть
Неизвестно

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