Кузнецова Парасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1892
Дочь: Кузнецова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Егорович
Рождение ребёнка
08.02.1895
Сын: Кузнецов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Егорович
Смерть
Неизвестно