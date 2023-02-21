Ортюкова (Панова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ортюкова (Панова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1964

Сын: Ортюков Игорь

Отец ребёнка: Ортюков Анатолий

Рождение ребёнка
15.05.1969

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Ортюков Анатолий

Рождение ребёнка
01.03.1978

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Ортюков Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ортюков Анатолий

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