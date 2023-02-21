Ортюкова (Панова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1964
Сын: Ортюков Игорь
Отец ребёнка: Ортюков Анатолий
Рождение ребёнка
15.05.1969
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Ортюков Анатолий
Рождение ребёнка
01.03.1978
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Ортюков Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ортюков Анатолий