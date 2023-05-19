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Глумов Матвей Васильевич

Место рождения

Мисирёво, Клин, Московская область

Дата рождения

1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: Глумов Василий

Мать: не указана

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1696

Сын: Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Глумова Федора Максимовна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1697

Дочь: Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Глумова Федора Максимовна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Глумова Федора Максимовна

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глумова Федора Максимовна

Смерть
Неизвестно
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