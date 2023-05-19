Глумов Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1657
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: Глумов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1696
Сын: Яков Матвеевич
Мать ребёнка: Глумова Федора Максимовна
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Глумова Федора Максимовна
Рождение ребёнка
1699
Сын: Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Глумова Федора Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно