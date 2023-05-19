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Федор Ефимов

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ефим Федотов

Мать: Параскева Евсигнеева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Васса Феодорова

Мать ребёнка: Параскева Павлова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Юлиания Феодорова

Мать ребёнка: Параскева Павлова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Феодорова

Мать ребёнка: Параскева Павлова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Михаил Федоров

Мать ребёнка: Параскева Павлова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Аверкий Федоров

Мать ребёнка: Параскева Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
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