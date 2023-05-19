Федор Ефимов
Место рождения
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Ефим Федотов
Мать: Параскева Евсигнеева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Васса Феодорова
Мать ребёнка: Параскева Павлова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Юлиания Феодорова
Мать ребёнка: Параскева Павлова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Феодорова
Мать ребёнка: Параскева Павлова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Михаил Федоров
Мать ребёнка: Параскева Павлова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Аверкий Федоров
Мать ребёнка: Параскева Павлова
Работа или профессия
Неизвестно