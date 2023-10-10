Иванов Осип Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Осип Герасимович

Место рождения

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.03.1864 ст.

Дочь: Иванова Матрёна Осиповна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Николаевна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тронина Анна Осиповна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Николаевна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Татьяна Осиповна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Николаевна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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