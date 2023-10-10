Иванов Осип Герасимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1864 ст.
Дочь: Иванова Матрёна Осиповна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тронина Анна Осиповна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Татьяна Осиповна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно