Елена Пахомова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Пахомова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Акулина Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Аврамов

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Аврамов

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Аврамов

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья Абрамова

Отец ребёнка: Евдоким Аврамов

Смерть
Неизвестно
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