Елена Пахомова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Акулина Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Аврамов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Аврамов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Аврамов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья Абрамова
Отец ребёнка: Евдоким Аврамов
Смерть
Неизвестно