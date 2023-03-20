Киреев Харитон Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киреев Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Дочь: Акилина Харитонова
Мать ребёнка: Киреева Домника Ефимова
Рождение ребёнка
26.04.1899 ст.
Дочь: Мавра Харитонова
Мать ребёнка: Киреева Домника Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреева Домника Ефимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно