Киреев Харитон Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиреев Харитон Архипов

Киреев Харитон Архипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреев Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Дочь: Акилина Харитонова

Мать ребёнка: Киреева Домника Ефимова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.04.1899 ст.

Дочь: Мавра Харитонова

Мать ребёнка: Киреева Домника Ефимова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Домника Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close