Скопцова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1958
Отец: Мурашов Николай
Мать: Мурашова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скопцов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
13.06.1981
Дочь: Скопцова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Скопцов Сергей Михайлович