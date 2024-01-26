Скопцова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скопцова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1958

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1958

Отец: Мурашов Николай

Мать: Мурашова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скопцов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
13.06.1981

Дочь: Скопцова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Скопцов Сергей Михайлович

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