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Шустова Алина Валерьевна
Шустова Алина Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.04.1991
Пол
Женский
Отец
Шустов Валерий Борисович
1963 г.р.
Мать
Шустова Татьяна Валентиновна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1991
Отец:
Шустов Валерий Борисович
Мать:
Шустова Татьяна Валентиновна
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