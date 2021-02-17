Исаева (Сазанова) Валентина Степановна
Место рожденияРБ. Бакалинский р-н с.Диашево
Дата рождения10.11.1946
Дата смерти17.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1946
РБ. Бакалинский р-н с.Диашево
Рождение ребёнка
23.07.1968
Сын: Сидоров Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Сидоров Николай
Рождение ребёнка
20.08.1974
Дочь: Исаева Татьяна Татьяна
Отец ребёнка: Исаев Юрий Фролович
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Юрий Фролович
Смерть
17.02.2021