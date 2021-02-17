Исаева (Сазанова) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Сазанова) Валентина Степановна

Место рождения

РБ. Бакалинский р-н с.Диашево

Дата рождения

10.11.1946

Дата смерти

17.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1946

Отец: Сазанов Степан Гаврилович

Мать: Варламова Нина Николаевна

РБ. Бакалинский р-н с.Диашево
Рождение ребёнка
23.07.1968

Сын: Сидоров Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Сидоров Николай

Рождение ребёнка
20.08.1974

Дочь: Исаева Татьяна Татьяна

Отец ребёнка: Исаев Юрий Фролович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Юрий Фролович

Смерть
17.02.2021