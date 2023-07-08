Вахтерова Надежда Садковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахтерова Надежда Садковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Иванов Садок

Мать: Герасимова Анна

Смерть
Неизвестно