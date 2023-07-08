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Вахтерова Надежда Садковна
Вахтерова Надежда Садковна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иванов (Вахтеров) Садок
1893 г.р.
Мать
Герасимова Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Иванов Садок
Мать:
Герасимова Анна
Смерть
Неизвестно
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