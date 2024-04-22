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Затолокин Василий Илларионович

Место рождения

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.01.1904

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904

Отец: Затолокин Илларион Тимофеевич

Мать: Екатерина Евменовна

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1931

Сын: Затолокин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Елена Степановна

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Степановна

Место жительства
Неизвестно
Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
?.07.1942
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