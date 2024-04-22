Затолокин Василий Илларионович
Место рождения
Дата рождения01.01.1904
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904
Отец: Затолокин Илларион Тимофеевич
Мать: Екатерина Евменовна
Рождение ребёнка
16.12.1931
Сын: Затолокин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Елена Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Степановна
Место жительства
Неизвестно
Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
?.07.1942