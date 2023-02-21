Чаев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаев Николай Александрович

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Место рождения

Нерехтский уезд Костромской губернии

Дата рождения

08.05.1824

Дата смерти

29.11.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерехтский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1824
Нерехтский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1843
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.11.1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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