Ельнев Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ельнева Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Ельнева Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карасева Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Ельнева Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Ельнева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Ельнева Татьяна Владимировна