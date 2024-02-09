Ельнев Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельнев Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ельнева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Ельнева Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карасева Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Ельнева Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельнева Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Ельнева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Ельнева Татьяна Владимировна

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